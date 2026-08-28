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Pazaryeri'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Pazaryeri'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucuyu ilçeye getirmeye çalışan Aziz T. (43) yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 10 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucuyu ilçeye getirmeye çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den uyuşturucu madde temin eden Aziz T. (43), 26 ZC 932 plakalı araçla Pazaryeri ilçesine geldiği sırada Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla Ahmetler köyü mevkiinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 10 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile daralı ağırlığı 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak2 suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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