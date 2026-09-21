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Bilecik Pazaryeri'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Bilecik Pazaryeri'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde D-650 kara yolu Pazaryeri Kavşağı'nda iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı D-650 kara yolu Pazaryeri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinde seyir halinde olan U.V.A. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen T.Ş. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü T.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan H.K.Ş. ve M.O.Ş. ile diğer otomobilin sürücüsü U.V.A. ve yolcular Z.A., E.A. ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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