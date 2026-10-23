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Bilecik Pazaryeri'nde jandarma narkotik köpekle 65 gram esrar buldu

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Bilecik Pazaryeri'nde jandarma narkotik köpekle 65 gram esrar buldu
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Demirköy'deki bir eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği uyuşturucuyu buldu; 30 gram kenevir tohumu, 65 gram kubar esrar ve 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ev sahibi Y.Ü. jandarma tarafından gözaltına alınırken hakkında tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te bir eve yapılan operasyona katılan narkotik köpeği, uyuşturucuyu kokusundan buldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aldıkları bir istihbarat neticesinde Pazaryeri ilçesi Demirköy Köyü'nde bir eve baskın düzenlendi. KOM Şube, NSM Şube, ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler uyuşturucu arama köpek unsuru ile evde yaptıkları aramalarda 30 gram kenevir tohumu, 65 gram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirdi. Ev sahibi Y.Ü. jandarma tarafında gözaltına alınırken, hakkında tahkikata başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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