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Bilecik Pazaryeri'nde kaynak kıvılcımı 1 litre benzini tutuşturdu, çatı katı yandı

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Bilecik Pazaryeri'nde kaynak kıvılcımı 1 litre benzini tutuşturdu, çatı katı yandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde bir evin çatı katında kaynak sırasında yere düşen kıvılcımlar, zemindeki yaklaşık 1 litre benzini tutuşturdu. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, tahkikat başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaynak sırasında benzine sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Yangın, Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Özkoca'nın müstakil evinin çatı katında demir profil kaynağı yaptığı sırada yere düşen kıvılcımlar, zeminde bulunan yaklaşık 1 litre benzine temas etti. Benzinin tutuşmasıyla çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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