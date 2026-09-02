Haberler

Pazaryeri'nde okul güvenlik toplantısı

Pazaryeri'nde okul güvenlik toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Okul ve Çevre Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Okul ve Çevre Güvenlik Tedbirleri" toplantısı yapıldı.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara başkanlığında yapılan toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ve eğitim camiasının güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirilerek, kurumlar arası işbirliği kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için gerekli tedbirlerin titizlikle uygulanması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ve diğer emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi

Suçüstü yakalanan belediye personelinden emniyette dikkat çeken tavır
Mustafa Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı: 'Artık mesele netleşti! Bu bir suikast'

"Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

Trabzonspor bombayı patlattı patlatacak
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor