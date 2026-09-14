Pazaryeri’nde “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” uygulaması gerçekleştirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında, ilçedeki yaya geçidinde şerit boyama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, trafik ekipleri ve öğrenciler katıldı.

Bursa Caddesi'ndeki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçilerek sürücülere ve yayalara yaya önceliği konusunda farkındalık mesajı verildi.

Kaymakam Kara, burada yaptığı açıklamada, okulların açılmasıyla birlikte özellikle okul çevreleri ve yaya geçitlerinde trafik yoğunluğunun arttığını belirtti.

Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde gidip gelmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın okullarına daha güvenli gidip gelmeleri noktasında arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Bu kapsamda ilimizde faaliyet gösteren öğrenci servislerinin tamamını denetledik. Öğrencilerimizin herhangi bir zarar görmemesi amacıyla eğitimlerimiz de devam ediyor. Tek derdimiz, bir çocuğumuzun bile burnu kanamadan, sağ salim evlerinden okullarına, okullarından da evlerine gitmelerini temin etmek."

Etkinlik kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, kırmızı düdük ve broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA