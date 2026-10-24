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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Bilecik Pazaryeri'nde bisiklet turu düzenlendi

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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Bilecik Pazaryeri'nde bisiklet turu düzenlendi
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Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce bisiklet turu düzenlendi. Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, vatandaşlar ve öğrenciler ilçe merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Cumhuriyet için pedal çevir" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünden başlayan turda katılımcılar, ilçe merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Kara, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Cumhuriyet'in gençlere bırakılan en kıymetli miras olduğunu ifade eden Kara, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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