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Bilecik Pazaryeri'nde çilek projesi kapsamında 41 bin 750 fide üreticilere verildi

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Bilecik Pazaryeri'nde çilek projesi kapsamında 41 bin 750 fide üreticilere verildi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üreticilere Albion cinsi 41 bin 750 çilek fidesi ve kanola tohumu dağıtıldı. Dağıtım, 2026 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Bozcaarmut, Arapdede ve Dereköy köyleri ile ilçe merkezindeki üreticilere yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere çilek fidesi ve kanola tohumu dağıtıldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2025 yılında başlatılan çilek projesinin devamı niteliğinde yürütülen "2026 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında, Bozcaarmut, Arapdede ve Dereköy köyleri ile ilçe merkezindeki üreticilere "Albion" cinsi 41 bin 750 çilek fidesi teslim edildi.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle çiftçilere tohumluk kanola dağıtımı da gerçekleştirildi.

Programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
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