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Bilecik Pazaryeri'nde uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde narkotik dedektör köpekleriyle Demirköy köyünde düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde uyuşturucu, aparat ve kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu narkotik dedektör köpekleriyle Demirköy köyünde Y.Ü'nün ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu ve aparat ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti?????" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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