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Bilecik Pazaryeri'nde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı

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Bilecik Pazaryeri'nde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı, polisin inceleme başlattığı öğrenildi.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 16 SE 393 plakalı otomobil sürücü Metehan T., kavşaktan ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı sırada, Pazaryeri istikametinden Bilecik yönüne seyreden Muhammet G. yönetimindeki 41 AET 053 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 41 AET 053 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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