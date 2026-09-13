Pazaryeri’nde çıkan arazi yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alan yakınında çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşikli Mahallesi Esere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle arazi yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, orman işletme araçları ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Havadan ve karadan yürütülen müdahale sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA