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Pazaryeri Kaymakamı Kara, 96 yaşındaki Hasan Durmuş'u evinde ziyaret etti

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Pazaryeri Kaymakamı Kara, 96 yaşındaki Hasan Durmuş'u evinde ziyaret etti
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, 96 yaşındaki Hasan Durmuş'un evine konuk oldu. Kara, Durmuş'un anılarını ve yaşam öyküsünü dinlerken büyüklerin tecrübelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, 96 yaşındaki Hasan Durmuş ile bir araya geldi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Hasan Durmuş'un evine konuk olarak kendisiyle bir süre sohbet etti. Kara, 96 yıllık hayat tecrübesine sahip Durmuş'un geçmişe dair anılarını ve yaşam öyküsünü dinledi. Samimi sohbet sırasında Hasan Durmuş'un hal ve hatırını soran Kara, "Büyüklerimizin hayat tecrübeleri ve birikimleri bizler için çok kıymetli. Onların yanında olmak, hatıralarını dinlemek ve gönüllerini almak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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