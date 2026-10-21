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Bilecik Pazaryeri'nde ceviz toplayan 54 yaşındaki adam yüksekten düşerek öldü

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Bilecik Pazaryeri'nde ceviz toplayan 54 yaşındaki adam yüksekten düşerek öldü
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde ceviz toplarken yüksekten düşen 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri olay yerinde adamın yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplarken yüksekten düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Çaker (54), ceviz topladığı sırada yüksekten düştü. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çaker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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