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Bilecik'te Hint Keneviri Operasyonu: 1 Tutuklama

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Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda 40 kök Hint keneviri ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı S.K., ayrıca 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan da yakalama kaydı bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Sarnıç köyünde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda dronla tespit edilen ormanlık alanda 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bölgedeki konteynerde yapılan aramada 100 gram esrar, 2 gram uyuşturucu ve 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçiren ekipler, zanlı S.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da yakalama kaydının bulunduğu belirlenen S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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