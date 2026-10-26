Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için bisiklet turu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için bisiklet turu yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı için bisiklet turu düzenlendi. Pazaryeri Kaymakamlığı himayesindeki etkinliğe Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için pedal çevirdiler.

Pazaryeri Kaymakamlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar bisikletleriyle ilçe merkezinde tur attı. Sporun yaygınlaştırılması ve Cumhuriyet coşkusunun birlikte yaşanması amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, "Cumhuriyetimizin 103. yılını gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 82 sitede yayınlandı.
Otomobille pikap çarpıştı! Genç sürücüden acı haber

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada üzücü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Barselona'da can pazarı! Yolcu otobüsü dere yatağına uçtu, 83 kişi yaralandı

Bir anda kendilerini uçurumun dibinde buldular! 83 kişi yaralandı
Meteoroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat

Tarih verildi! İstanbul için yeni sel uyarısı
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak

İktidarı sandıkta yıkıldı! Zaferi kutlayanları bakın nasıl uyardı
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk