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Bilecik Pazaryeri'de motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi hafif yaralandı.

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Bilecik Pazaryeri'de motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi hafif yaralandı.
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dün gece motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün gece Pazaryeri ilçesi Karaköy mevkii D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Eray K. idaresindeki 35 RR 651 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Eray K. ile araçta çyolcu olarak bulunan Ebru G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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