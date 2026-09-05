Pazaryeri Kaymakamı Tavuk Çiftliğini Yerinde İnceledi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde inceleme yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy Köyü'nde faaliyet gösteren tavuk çiftliğini inceleyerek yapılan yatırımlar, yürütülen çalışmalar, tesisin donanımı ve üretim kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen incelemelerde işletmenin mevcut durumu ve üretim faaliyetleri değerlendirildi. Kaymakam Kara'ya incelemeleri sırasında İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Demirköy Köyü Muhtarı eşlik etti.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "İlçemizde tarımsal ve hayvansal üretime katkı sağlayan işletmelerimizi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıyoruz. Üretimin ve istihdamın geliştirilmesine katkı sağlayan işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı