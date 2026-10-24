Pazaryeri'nde Cumhuriyet için Bulduk-Kınık arasında 3 kilometrelik yürüyüş yapıldı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığının himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Bulduk ve Kınık köyleri arasında 3 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bulduk Köyü Muhtarlığınca katılımcılara verilen kahvaltının ardından başlayan yürüyüşe, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, jandarma ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ile Pazaryeri ilçesindeki öğrenciler katıldı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüş, Kınık köyünde sona erdi.

Kaynak: AA