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Bilecik Pazaryeri'nde motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bilecik Pazaryeri'nde motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ile sürücü, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İ.E.K. idaresindeki 35 RR 651 plakalı motosiklet, Karaköy mevkisindeki D 650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada sürücü İ.E.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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