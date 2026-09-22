Bilecik Pazaryeri'nde motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik Pazaryeri'nde motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ile sürücü, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
İ.E.K. idaresindeki 35 RR 651 plakalı motosiklet, Karaköy mevkisindeki D 650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücü İ.E.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA