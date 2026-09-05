Pazaryeri'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Kutlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında ilçe girişinden tören alanına kadar Bozüyük Osmanlı Mehteranı'nın eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Törende Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Tekin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bozüyük Osmanlı Mehteranı konser verirken, Bozüyük Karakamalılar Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.

Program, katılımcılara yemek ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, muhtarlar, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA