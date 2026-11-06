AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Bilecik Pazaryeri'nde esnafla buluştu

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Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Akyüz, beraberinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve meclis üyeleriyle ilçedeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Akyüz, parti teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

Akyüz, misafirperverliklerinden dolayı Tekin ve AK Parti teşkilatı üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA