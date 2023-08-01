Orhaneli Haberleri - Orhaneli Haber - Haberler

Orhaneli Haberleri
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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt Kur'anı Kerim öğrenen öğrencilere dondurma ikram etti
Orhaneli'de uçurumdan düşen eşin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadın yargılanıyor
Uçurumdan düşen oğlunun davasında cinayetle yargılanan gelininden şikayetçi olmadı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'daki Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Yatırımına Hız Verdi
28 Mayıs 2.turda Bursa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
Orhaneli 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Orhaneli seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Orhaneli hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Orhaneli 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Orhaneli seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Orhaneli hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Orhaneli 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Orhaneli seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Orhaneli hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Orhaneli 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Orhaneli seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Orhaneli hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Bursa'nın "dağ yöresi" ilçelerinin kırsal mahallelerine seçim malzemeleri ulaştırılıyor
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