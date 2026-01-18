Haberler

Bursa'da evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Kırsal Süleymanbey Mahallesi'nde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın, E.A'nın evinden başlayarak S.A'ya ait yan eve sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında her iki evde de hasar meydana geldi. Yangın sonrası detaylı incelemenin yapılacağı belirtildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Kırsal Süleymanbey Mahallesi'nde E.A'nın yaşadığı evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek S.A'ya ait eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak