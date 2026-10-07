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Afrika yolculuğundaki leylekler Bursa Orhaneli'de görsel şölen oluşturdu

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Afrika yolculuğundaki leylekler Bursa Orhaneli'de görsel şölen oluşturdu
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Yaz aylarını Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde geçiren leylekler kışı geçirecekleri Afrika'ya doğru yola çıktı. Göç yolculuğu sırasında Bursa'nın Orhaneli ilçesi semalarında hava akımını yakalayıp süzülen leylekler, çevredeki vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

Türkiye'den Afrika'ya göç eden leylekler Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.

Yaz aylarını Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde geçiren leylekler kışı geçirecekleri Afrika'ya doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında leylekler Bursa'nın Orhaneli ilçesi semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Hava akımını yakalayıp ahenkle süzülen leylekler kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşlar ise leyleklerin dansını hayranlıkla izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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