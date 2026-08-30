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Bursa'da düğün yemeği ardından 84 kişi hastaneye kaldırıldı

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BURSA’nın Orhaneli ilçesinde düğünde ikram edilen yemeği yiyen 84 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde düğünde ikram edilen yemeği yiyen 84 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki düğüne katılan konuklara tavuk ve pilav ikram edildi. Yemeğin ardından çok sayıda kişide mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 83 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne, 1 kişi ise Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye başvuranların tedavisinin halen devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten yetkililer, sayının artabileceğini uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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