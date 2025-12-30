Orhaneli Kaymakamı Tuna ve İlçe Müftüsü Çandır, Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, Osmanbey Camisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı.

Öğrencilere yerli üretim ve yerli mallardan tüketimin teşvik edildiği programda Tuna ve Çandır, öğrencilerle sohbet etti, hediye takdiminde bulundu.

Kaymakam Tuna, programı düzenleyen Kur'an Kursu öğretmenlerine teşekkür etti.

Daha sonra aynı binada hizmet veren ihtiyaç odaklı Kur'an Kursunu ziyaret eden Tuna ve Çandır, eğitime gelen yetişkin öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü.