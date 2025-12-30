Haberler

Orhaneli Kaymakamı Tuna ve İlçe Müftüsü Çandır, Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, 4-6 yaş grubundaki öğrencilere yönelik Yerli Malı Haftası etkinliğine katılarak yerli üretim ve tüketim konularında bilgilendirme yaptı.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, Osmanbey Camisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine katıldı.

Öğrencilere yerli üretim ve yerli mallardan tüketimin teşvik edildiği programda Tuna ve Çandır, öğrencilerle sohbet etti, hediye takdiminde bulundu.

Kaymakam Tuna, programı düzenleyen Kur'an Kursu öğretmenlerine teşekkür etti.

Daha sonra aynı binada hizmet veren ihtiyaç odaklı Kur'an Kursunu ziyaret eden Tuna ve Çandır, eğitime gelen yetişkin öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

