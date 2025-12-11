Orhaneli'nde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'nın başkanlığında 2025 yılının 4'üncü Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Tuna toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, gelinen nokta ve alınan tedbirler konusunda değerlendirme yaptı.