Orhaneli'nde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplandı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu, Kaymakam Muhammed Furkan Tuna'nın başkanlığında toplandı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.
Tuna toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, gelinen nokta ve alınan tedbirler konusunda değerlendirme yaptı.