Evlerinde yangın çıkan çift öldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sobadan çıktığı belirtilen yangında 75 yaşındaki Yakup Kümüş ve 70 yaşındaki eşi Fatma Kümüş hayatını kaybetti. Yangın, çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde sobadan çıktığı belirtilen yangında Yakup Kümüş (75) ile eşi Fatma Kümüş (70) hayatını kaybetti.

İlçenin Erenler Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında Yakup ve Fatma Kümüş çiftine ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kümüş çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tespit edilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Olay yerinde savcılık incelemesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
