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Tavşanlı'dan Orhaneli'ye gidenler yeni sezonun ilk melki mantarını topladı

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Tavşanlı'dan Orhaneli'ye gidenler yeni sezonun ilk melki mantarını topladı
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Kütahya Tavşanlı'dan Bursa Orhaneli'ye giden vatandaşlar, Orhaneli dağlarında yeni sezonun ilk melki mantarlarını toplamaya başladı. Sonbahar yağışlarıyla ortaya çıkan mantar doğaseverleri sevindirirken uzmanlar zehirli türlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Bursa'nın Orhaneli ilçesine giden vatandaşlar, Orhaneli dağlarında yeni sezonun ilk melki (kanlıca) mantarlarını toplamaya başladı.

Sonbahar yağışlarının ardından Orhaneli dağlarındaki ormanlık alanlarda ortaya çıkan melki mantarı, bölgeye giden doğaseverlerin yüzünü güldürdü. Arkadaş grubuyla birlikte dağlık alanlara çıkan gençler, sezonun ilk ürünlerini toplamanın heyecanını yaşadı.

Arkadaşlarıyla birlikte mantar aramaya çıktıklarını belirten Kadir Durmuş, "Yeni sezonun ilk melkilerini topladık arkadaşlarla. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de sezonun ilk mantarlarını bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte melki bereketi erken başladı" dedi.

Yörede lezzetiyle yoğun ilgi gören melki mantarının toplanması devam ederken, uzmanlar ve tecrübeli toplayıcılar zehirli türlere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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