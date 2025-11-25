Bursa'da Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi etkinliği yapıldı.

Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, ???????ortaokul 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine trafik bilincinin kazandırılması amacıyla, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gezi düzenlendi.

Öğretmenlerin öğrencilere eşlik ettiği gezi kapsamında, öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafikte dikkat edilmesi gereken davranışlar hakkında bilgilendirme yapıldı, uygulamalı eğitim verildi.