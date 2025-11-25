Haberler

Bursa'da Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Güncelleme:
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ortaokul öğrencilerine trafik bilincini kazandırmak amacıyla eğitim etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, trafik kuralları ve yaya güvenliği hakkında uygulamalı bilgiler aldı.

Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, ???????ortaokul 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine trafik bilincinin kazandırılması amacıyla, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gezi düzenlendi.

Öğretmenlerin öğrencilere eşlik ettiği gezi kapsamında, öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafikte dikkat edilmesi gereken davranışlar hakkında bilgilendirme yapıldı, uygulamalı eğitim verildi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
