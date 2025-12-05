Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Aslan Başı ve Tapınak Taşı Ele Geçirildi

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada aslan başı ile Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen tapınak taşı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli-Harmancık kara yolunda bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada brandanın altında aslan başı heykeli, Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen tapınak taşı ile mezar steli ve rölyef ele geçirildi. Jandarma, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına alırken, ele geçirilen tarihi eserleri ise Bursa İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.