Bursa’da orman yangını
KONTROL ALTINA ALINDIBursa’nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde anız yangınında büyüyen alevlerin sıçramasıyla çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'nde anız yangınında büyüyen alevlerin sıçramasıyla çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı