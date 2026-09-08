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Bursa’da orman yangını

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KONTROL ALTINA ALINDIBursa’nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde anız yangınında büyüyen alevlerin sıçramasıyla çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'nde anız yangınında büyüyen alevlerin sıçramasıyla çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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