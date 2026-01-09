FETÖ'cü kundakçı hakkında savcılık 15 yıl hapis cezası istedi

Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkan orman yangınlarında müdahaleyi geciktirmek amacıyla yeni bir yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan FETÖ üyeliğinden ihraç Astsubay hakkında savcılık 15 yıl hapis cezası talep etti.

Astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyeliğinden 2021'de ordudan ihraç edilen tutuklu sanık Ufuk A.' hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ufuk A.'nın (31), 27 Temmuz'da kendi adına kayıtlı 03 HK 184 plakalı aracıyla daha önceden bir süre çalıştığı Harmancık-Orhaneli kavşağında bulunan petrol istasyonundan saat 21.30 sıralarında önce 2 adet 5 litrelik su aldığı, bu suları benzin istasyonunun bahçesinde bulunan saksılara boşalttıktan sonra boş pet şişelere toplam 10 litre benzin aldığı belirtildi.

Daha sonra Kışmanlar Mahallesi Molla Çamlık mevkisine giden Ufuk A.'nın bölgede devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla benzinle yeni bir yangın çıkardığı tespiti iddianamede yer aldı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan sanığın, yangın sırasında kendisinin de yaralanması sebebiyle Harmancık Devlet Hastanesine gittiği ve ayakta tedavi olduğu, yaralarına pansuman yapıldıktan sonra kaldığı apart önünde vatandaşların durumundan şüphelenerek polise haber vermesi üzerine yakalandığı kaydedildi.

Yapılan incelemelerde sanığın aracının arkasında 5 litrelik benzinin bulunduğu, ayrıca çıkan yangın sırasında yaralanmış olması nedeniyle vücudunun muhtelif yerlerinde pansuman izlerinin görüldüğü belirtildi.

İddianamede, sanığın kollukta ve savcılıkta alınan beyanında suçlamaları kabul ettiği yer aldı.

Yangına ilişkin alınan bilirkişi raporunda, çıkarılan bu yangın sonrasında çeşitli kıstaslarda 37 karaçam ağacının zarar gördüğü, yangının çıkış sebebinin ise kundaklama olduğu hususunun tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın daha önceden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve aldığı ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kararlaştırılmış olması dikkate alınarak olayda terör örgütü bağlantısı olup olmadığı araştırıldığı ancak sanığın suçu terör örgütü faaliyeti kapsamında işlediğine dair herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, devam eden diğer yangınlara müdahaleyi geciktirmek ve mevcut yangını daha da büyütmek amacıyla kasten yangın çıkardığı belirlenen sanığın en az 15 yıl hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. - BURSA