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Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

1) BURSA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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