Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
1) BURSA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı