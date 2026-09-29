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Mudanya'da sağanak su baskınına yol açtı, mahsur kalan anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

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Mudanya'da sağanak su baskınına yol açtı, mahsur kalan anne ve 3 çocuğu kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan sağanak, Mudanya Eşkel Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtı; evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile bir köpek kurtarıldı. Orhaneli Kadı Mahallesi'nde bir kerpiç evin duvarında çökme oluştu.

Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mudanya'nın Eşkel Mahallesi'nde dünden bu yana devam eden sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Denize kıyısı bulunan mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Oluşan su birikintisi nedeniyle evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile bir köpek ekiplerce kurtarıldı.

Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi ekipleri baskın yaşanan yerlerde suyu tahliye ediyor.

Şiddetli yağış sebebiyle kıyı şeridinde denizin kahverengiye büründüğü görüldü.

Sağanağın aralıksız devam ettiği Orhaneli ilçesine bağlı Kadı Mahallesi'nde de Selim Duran'a ait kerpiç evin duvarında çökme oluştu.

Kaynak: AA
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