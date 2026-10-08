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Bursa'da 1 ölü, 2 yaralılı tünel kazasına ait yeni görüntü soruşturmaya eklendi

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Bursa-Orhaneli yolu Doğancı Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüsü soruşturma dosyasına eklendi. Görüntüde, tünelde ilerleyen motosiklete otomobilin çarpması ve çevredeki sürücülerin yardım etmeye çalışması yer alıyor.

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü soruşturma dosyasına eklendi.

Bursa- Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta B.Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobilin çarptığı 16 BRL 633 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Bilensir'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, tünel içerisinde ilerleyen motosiklete otomobilin çarpması ve kazanın ardından çevredeki sürücülerin durarak yardım etmeye çalışması yer aldı.

Soruşturma kapsamında incelenen görüntü, kazanın oluş şeklinin belirlenmesi amacıyla soruşturma dosyasına eklendi.

Olay

Ali Bilensir idaresindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs'ta B.Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpışmış, Bilensir olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan C.B. ile otomobil sürücüsü B.Ç. ise yaralı halde çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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