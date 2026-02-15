1) HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Şen (77) yaralanırken, yanındaki eşi Emine Şen (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhaneli- Bursa yolu Çöreler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Orhaneli yönüne giden Rasim Kanat yönetimindeki 16 DR 2606 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mustafa Şen'in kullandığı 16 AIP 988 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan her iki araç şarampole düşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Mustafa Şen ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.