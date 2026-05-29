Haberler

Bursa'da 55 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bursa'da 55 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi'nde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 55 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Mahalle muhtarı, zehirlenmenin sudan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

BURSA'nın Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi'nde, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 55 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün öğleden sonra Orhaneli ilçesi Firuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan ve aralarında bayram ziyareti için gelenlerin de olduğu 55 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Rahatsızlanan kişiler, kendi imkanlarıyla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne gidip tedavi altına alındı. Bazı hastaların ise Bursa'daki farklı sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi.

'NEDENİ TAHLİLLER SONRASI NETLEŞECEK'

Firuz Mahallesi Muhtarı Ramazan Közkurt, "Mahallemizde sudan kaynaklandığı sanılan bir zehirlenme olayı yaşandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşlarımız hastanelere başvurdu. Zehirlenmenin nedeni yapılacak tahlillerin ardından netlik kazanacak" dedi.

Közkurt ayrıca normalde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı mahallede, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçilerin gelmesiyle nüfusun 350-400 kişiye kadar çıktığını ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı

Törene damga vuran an!
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü

Cennet Adası cehenneme döndü! Dev tekne bir anda sulara gömüldü
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı