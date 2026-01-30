Haberler

Bursa'da aracı ile drift atan sürücüye 58 bin TL ceza

Güncelleme:
Orhaneli ilçesinde drift atan sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntüler nedeniyle 58 bin TL idari para cezası aldı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde otomobili ile drift attığı anları sanal medya hesabından paylaşan sürücüye, 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında, Orhaneli ilçesinde 16 L. plaka kodlu otomobil sürücüsünün aracı ile ara sokaklarda drift attığı görüntüleri sanal medya hesabında paylaştığını fark etti. İncelemelerin ardından araç sürücüsüne, 'Drift atmak' suçundan 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
