Haberler

Bursa'da ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen konferansta, ortaokul öğrencilerine bağışıklık sistemi ve güçlendirici besinler hakkında bilgi verildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ortaokul öğrencilerine bağışıklık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta, öğrencilere havaların soğumasıyla düşen bağışıklık sistemi ve bağışıklık güçlendirici besinlerin faydaları konusunda bilgi verildi.

Konferansta konuşan fen bilimleri öğretmeni Eda Aydoğan, düzenli uyku, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve egzersizin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti