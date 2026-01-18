Haberler

Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan iki katlı müstakil evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı, her iki evde de hasar meydana geldi.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, bitişikteki eve de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte söndürülen yangında, her iki evde de hasar oluştu.

Kırsal Süleymanbey Mahallesi'nde Emine A.'ya ait 2 katlı müstakil evde, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre kömür sobasından kaynaklanan yangını fark eden Emine A., alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki Salih A.'ya ait başka bir eve de sıçrarken, Emine A. ise hızla evden dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, her iki evde de hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

