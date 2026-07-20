Haberler

Orhaneli'de tarım ekiplerinden hayvancılık işletmelerine saha ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde teknik ekipler, hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek bilgilendirme ve desteklemeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı teknik personeller, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerine yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında işletmelerin mevcut durumu yerinde incelenirken, yetiştiricilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup talep ve önerileri dinlendi.

Ekipler tarafından üreticilere hayvan sağlığı, bakım-besleme ve biyogüvenlik uygulamalarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen desteklemeler ile güncel uygulamalar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar

İstanbul'un ünlü sitesi iflas etti: 22.5 milyon liralık vurgun!
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız

İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia
Tek yeteneği oyunculuk değil! Bensu Soral'ın son eseri beğeni topladı

Tek yeteneği oyunculuk değil! Bensu Soral'ın son eseri beğeni topladı
Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Orta Doğu'da gerilim bitmiyor! Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattı

Orta Doğu'da gerilim bitmiyor: Husiler petrol devine abluka başlattı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın