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Orhaneli'de sünnet düğünü yemeğinden 100 kişi etkilendi

Orhaneli'de sünnet düğünü yemeğinden 100 kişi etkilendi
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemekten etkilenen 100'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü, durumu ağır olan kimse bulunmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşın etkilendiğini, durumu ağır seyreden vatandaşın bulunmadığını açıkladı.

Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde sünnet düğününde ikram edilen yemekten yiyen çok sayıda vatandaş şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "30 Ağustos 2026 tarihinde Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette yaklaşık 500 vatandaşımıza ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşımız etkilenmiştir. Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibari ile olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay, Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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