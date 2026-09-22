Bursa Orhaneli'de karşı yönlü çarpışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Bursa Orhaneli'de karşı yönlü çarpışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Kırsal Erenler Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kırsal Erenler Mahallesi mevkisinde, plakaları henüz öğrenilemeyen Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ramazan Atış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan S.A, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA