Haberler

Bursa'da Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'da Otomobil Alev Alev Yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında araç kullanılamaz hale geldi; itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesinde seyir halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasının ardından otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Görüntüdeki isim Trabzonlu iş insanı

Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

Trabzonspor kaybetti olan Salah'a oldu
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

TIR dorsesinden adliyeye! Bakın nereye kaçacakmış
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik önce manifest yaptı, sonra coştu!

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik önce manifest yaptı, sonra coştu!
Tupac dosyasında 30 yıl sonra tarihi karar! Kitabındaki detaylar delil oldu

30 yıl sonra suçlu bulundu! Yazdığı kitap başına iş açtı
Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi