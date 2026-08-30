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Düğün Yemeğinde Zehirlenme: 50 Kişi Hastanelik Oldu

Düğün Yemeğinde Zehirlenme: 50 Kişi Hastanelik Oldu
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir sünnet düğününde ikram edilen yemekten sonra yaklaşık 50 kişi rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırılan vatandaşlardan yemek numuneleri alındı, inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Karıncalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğünde ikram edilen yemeklerin ardından yaklaşık 50 kişi, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayınca sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, zehirlenme şüphesi bulunan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Düğün yemeğinden numuneler alınırken, olayla ilgliil inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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