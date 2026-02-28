Haberler

Bursa'da bir evde çıkan yangında karı koca öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan bir yangında 75 yaşındaki Yakup Gümüş ve 70 yaşındaki eşi Fatma Gümüş yaşamını yitirdi. Yangının sobadan kaynaklandığı belirtildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangında, karı koca hayatını kaybetti.

Kırsal Erenler Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç evde, sobadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Eve giren ekipler, yangın sırasında evde bulunan Yakup Gümüş (75) ve eşi Fatma Gümüş'ün (70) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çiftin cenazeleri, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Emin Alper
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?