Bursa'da alevli gece...Köy evi alevlere teslim oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir köy evinde çıkan yangında alevler büyüdükçe vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevleri bastırdı. Ancak eski muhtarın evi küle döndü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Gazioluk Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Evin içinde başlayan alevler çatıya sıçradı. Gecenin karanlığını kızıla boyayan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre yangının, eski mahalle muhtarı Ramazan Can'nın oğlu Erol Can'a ait evde çıktığı öğrenildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA