Haberler

Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, devrilen otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kırıklarının olduğu belirtildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ali Karagül idaresindeki 10 ZB 219 plakalı otomobil, Kocasu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının kırıklarının bulunduğunu öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş