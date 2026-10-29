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Bursa Orhaneli'de kaybolan 80 yaşındaki mantar toplayıcısını AFAD buldu

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Bursa Orhaneli'de kaybolan 80 yaşındaki mantar toplayıcısını AFAD buldu
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrılan 80 yaşındaki kadın kayboldu. AFAD ekibinin de katıldığı arama çalışmalarında bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki kadın AFAD ekibince bulundu.

İlçeye bağlı Çınarcık Mahallesi'nde yaşayan kadın mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldıktan sonra, kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara destek vermek amacıyla AFAD ekibi de bölgeye sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucunda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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